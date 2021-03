Em reunião do comitê nacional de enfrentamento à pandemia, Leite critica falta de articulação federal

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

instituído na quarta-feira (24) marcado por críticas Com participação de governadores de todo o País, foi realizada na manhã desta sexta-feira (26) a primeira reunião do Comitê Gestor de Enfrentamento da Pandemia da Covid-19,pelo presidente Jair Bolsonaro. O encontro,à condução da pandemia pelo governo federal, foi conduzido pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), que fará ainterlocução entre governadores, Ministério da Saúde e presidência da República.

Em sua manifestação, o governador Eduardo Leite destacou a dificuldade de articulação do Palácio do Planalto com os ente federados e os pontos que considera fundamentais para a pauta de trabalho do grupo.

Ele enfatizou que Bolsonaro deveria estar liderando o processo, mas "não só se omite como lidera na direção contrária", e apontou quatro pontos que avalia como fundamentais para o trabalho do comitê nacional: articulação internacional para priorizar a vacinação, ampliação de leitos e garantia de medicamentos do kit intubação, um auxílio emergencial de valor adequado às necessidades da população e foco no distanciamento social.

"É importante que deixe de haver confronto por parte do presidente e possamos ter, então, a condição de articular o distanciamento de forma adequada no País”, afirmou o comandante do Executivo gaúcho.