RS supera 18 mil mortes na pandemia com mais 408 óbitos; 102 só em Porto Alegre

Depois de registrar nível mais baxio de mortes nessa quinta-feira (25), o Rio Grande do Sul retoma nesta sexta-feira (26) o patamar elevado de vidas perdidas na pandemia, com mais 408 óbitos notificados por Covid-19. Do total, 102 foram de residentes em Porto Alegre.

Além disso, as notificações fizeram o Estado superar a marca de 18 mil óbitos.

O número total de mortes em 12 meses dos primeiros casos chegou agora a 18.349. Já o número de novos casos foi um dos mais baixos na temporada recente de agravamento, com 1.406 registros. A população que já foi infectada pelo novo coronavírus é de 816.275 pessoas, sendo que 772,6 mil já se recuperaram (95% dos contaminados).

A superlotação em UTIs se mantém no patamar acima de 100%, acima de 105% e maior do que a verificada no dia anterior. São 2.629 casos de Covid-19 entre os 3.453 pacientes internados para 3.285 leitos. Também são 109 casos de suspeitos do novo coronavírus.

Também chama a atenção que houve avanço de quase mil casos de internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em 24 horas. A Covid-19 é um tipo de SRAG. De 57.683 doentes nessa quinta considerando toda a pandemia, o total passou a 58.550 nesta sexta. Neste período do ano, começa a disparar este tipo de problema de saúde associado à proximidade do inverno e mesmo a alterações de clima.