Idosos de 70 anos serão vacinados neste sábado em Porto Alegre

Idosos com 70 anos que residem em Porto Alegre já podem colocar na agenda deste sábado (27) um programa: a vacinação contra a Covid-19. A campanha de imunização na Capital vai avançar para esta faixa.

Até esta sexta-feira (26), residentes com 71 anos ou mais podem receber as doses, tanto primeira como segunda, dependendo do imunizante já recebido.

Na próxima semana, devem ser incluídos os idosos de 69, 68, 67 e até 66 anos (ordem decrescente porque a liberação ocorre sempre nos mais velhos). Mas as datas para cada faixa ainda serão divulgadas.

chegada de novas doses completa 249 anos nesta sexta A ampliação é possível devido à. O Rio Grande do Sul recebeu 290 mil unidades na décima remessa dos imunizantes. Do total, 39,8 mil doses serão distribuídas para a Capital, que

Neste sábado, a aplicação será apenas em drive-thrus, que ficam no Estádio Beira Rio, na Pucrs e no BIG Sertório, das 9h às 17h.

Em farmácias das redes São João, Panvel e , são vacinados profissionais de saúde com atividade liberal e que atuam em serviços de atendmento presencial. Há um calendário por faixa de idade.

Confira os drive-thrus que vão vacinar os idosos neste sábado

Horário: 9h às 17h

Locais: