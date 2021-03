Porto Alegre deve iniciar vacinação de idosos na faixa dos 60 anos na semana que vem

chegada novas doses das vacinas contra Covid-19 completa 249 anos Com a, Porto Alegre espera conseguir estender as faixas etárias priorizadas de 69, 68, 67 e parte de 66 anos a partir do início da semana que vem. A décima remessa contendo 39.800 doses dos imunizantes chega nesta sexta-feira (26) como um presente à cidade no dia em que

Também nesta sexta começa a vacinação de idosos com 71 anos ou mais. Estarão em funcionamento os drive-thrus do estádio Beira Rio, da PUC e do Big Sertório, além das 33 unidades de saúde que oferecem a imunização. Veja a lista completa de locais abaixo.

O planejamento da estratégia de vacinação do novo público será definido ao longo desta sexta-feira e no início da próxima semana. Em farmácias parceiras da prefeitura, são vacinados profissionais de saúde com atividade liberal a partir de 45 anos.

O lote será retirado na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), a partir das 10h, e transportado para o Núcleo de Imunizações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), na sede da Diretoria de Vigilância em Saúde.

Unidades de saúde para vacinação, das 8h às 17h:

- Modelo - Av. Jerônimo de Ornelas, 55 - Bairro Santana

- Santa Cecília - Rua São Manoel, 543 - Bairro Santa Cecília

- Santa Marta - Rua Capitão Montanha, 27 - Centro Histórico

- Divisa - Rua Upamoroti, 735 - Bairro Cristal

- Glória - Av. Professor Oscar Pereira, 3229 - Bairro Glória

- Moab Caldas - Av. Moab Caldas, 400 - Bairro Santa Tereza

- Chácara da Fumaça - Estrada Martim Félix Berta, 2432 - Bairro Mario Quintana

- Morro Santana - Rua Marieta Menna Barreto, 210 - Bairro Protásio Alves

- Vila Jardim - Rua Nazareth, 570 - Bairro Bom Jesus

- Passo das Pedras 1 - Av. Gomes de Carvalho, 510 - Bairro Passo das Pedras

- Clínica da Família IAPI - Rua Três de Abril, 90 - Área 8, 9, 10, 11, 16 - Bairro Passo d'Areia

- Vila Ipiranga - Rua Alberto Silva, 1830 - Bairro Vila Ipiranga

- Bananeiras - Av. Coronel Aparício Borges, 2494 - Bairro Coronel Aparício Borges

- Panorama - Rua Rômulo da Silva Pinheiro, s/nº - Lomba do Pinheiro

- São Carlos - Av. Bento Gonçalves, 6670 - Bairro Partenon

- Clínica da Família Álvaro Difini - Rua Álvaro Difini, 520 - Bairro Restinga

- Belém Novo - Rua Florêncio Farias,195 - Bairro Belém Novo

- Camaquã - Rua Professor Dr. Pitta Pinheiro Filho, 176 - Bairro Camaquã

- Campo Novo - Rua Colina, 160 - Bairro Aberta dos Morros

- Tristeza - Av. Wenceslau Escobar, 2442 - Bairro Tristeza

- Sarandi - Rua Francisco Pinto da Fontoura, 341 - Bairro Sarandi

- Primeiro de Maio - Av. Professor Oscar Pereira, 6199 - Bairro Cascata

- Ruben Berta - Rua Wolfram Metzler, 675 - Bairro Ruben Berta

- Calábria - Rua Gervásio da Rosa, 51 - Bairro Vila Nova

- Nonoai - Rua Erechim, 985 - Bairro Nonoai

- Guarujá - Av. Guarujá, 190 - Bairro Guarujá

- Santo Alfredo - Rua Santo Alfredo, 37 - Bairro Partenon

- Farrapos - Rua Graciano Camozzato, 185 - Bairro Farrapos

- Wenceslau Fontoura - Rua José Luís Martins Costa, 200 - Loteamento W. Fontoura - Bairro Mario Quintana

- Vila Fátima - Arnaldo Antônio Portaluppi, 227 - Bairro Bom Jesus

- Quinta Unidade - Acesso Dois, 20 - Bairro Restinga

- Nossa Senhora de Belém - Rua João do Couto, 294 - Bairro Belém Velho

- Ramos - Rua K, esquina Rua R C, s/nº - Vila Nova Santa Rosa - Bairro Ruben Berta

Drive-thrus, das 9h às 17h:

- Estacionamento coberto do Complexo Beira-Rio (acesso pela rua Nestor Ludwig/avenida Edvaldo Pereira Paiva, próximo ao Parque Marinha do Brasil)

- Estacionamento do Hipermercado Big Sertório – Av. Sertório, 6600, Bairro Sarandi, Zona Norte

- Estacionamento da PUCRS – Av. Ipiranga, 6681, atrás do Centro de Eventos, entrada ao lado do Museu da PUCRS