RS recebe novo lote com 290 mil doses de vacinas contra Covid

Novo lote de vacinas contra o coronavírus, com 290 mil doses, chegou ao amanhecer desta sexta-feira (26) no aeroporto de Porto Alegre. Com a nova remessa, o Estado somará 2.215.650 imunizantes recebidos.

O avião que decolou do aeroporto de Guarulhos (SP) trouxe 227.400 doses de CoronaVac/Butantan e 62.600 da Oxford/AstraZeneca, produzida no Brasil pela Fiocruz.

Como já é de praxe, a carga foi levada do aeroporto de Porto Alegre para a Central Estadual de Distribuição e Armazenamento de Imunobiológicos (Ceadi), onde ficará armazenada até que ocorra a distribuição às coordenadorias regionais de saúde (CRS).

O esquema de distribuição e os grupos prioritários que serão vacinados com as novas doses ainda serão definidos em conjunto com os municípios do Rio Grande do Sul, representados pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems).