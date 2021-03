Imunização contra a Covid-19 é ampliada nesta sexta para idosos a partir de 71 anos

Idosos a partir dos 71 anos começam a ser vacinados contra a Covid-19 nesta sexta-feira (26), em Porto Alegre. A imunização será oferecida das 8h às 17h, nas 33 unidades de saúde da Capital, e das 9h às 17h, nas três estruturas de drive-thru disponíveis: no Complexo Beira-Rio e nos estacionamentos do Hipermercado Big Sertório e do Centro de Eventos da Potifícia Universidade Católica do Rio Gande do Sul (Pucrs).

posto montado no Beira-Rio foi A vacinação doretomada nesta quinta-feira (25), com acesso pela rua Nestor Ludwig, próximo ao Parque Marinha do Brasil). O drive-thru substitui a estrutura que vinha sendo oferecida no estacionamneto do Big Barra Shopping Sul. A ação é resultado de parceria da prefeitura com Sport Club Internacional, BRio, empresa que participa da administração compartilhada do estádio, Droga Raia, Exército Brasileiro e Estapar.

Para garantir a imunização, é preciso levar comprovante de residência da Capital e documento de identidade com CPF.

Veja onde se vacinar na Capital:

Unidades de saúde para vacinação, das 8h às 17h:

- Modelo - Av. Jerônimo de Ornelas, 55 - Bairro Santana

- Santa Cecília - Rua São Manoel, 543 - Bairro Santa Cecília

- Santa Marta - Rua Capitão Montanha, 27 - Centro Histórico

- Divisa - Rua Upamoroti, 735 - Bairro Cristal

- Glória - Av. Professor Oscar Pereira, 3229 - Bairro Glória

- Moab Caldas - Av. Moab Caldas, 400 - Bairro Santa Tereza

- Chácara da Fumaça - Estrada Martim Félix Berta, 2432 - Bairro Mario Quintana

- Morro Santana - Rua Marieta Menna Barreto, 210 - Bairro Protásio Alves

- Vila Jardim - Rua Nazareth, 570 - Bairro Bom Jesus

- Passo das Pedras 1 - Av. Gomes de Carvalho, 510 - Bairro Passo das Pedras

- Clínica da Família IAPI - Rua Três de Abril, 90 - Área 8, 9, 10, 11, 16 - Bairro Passo d'Areia

- Vila Ipiranga - Rua Alberto Silva, 1830 - Bairro Vila Ipiranga

- Bananeiras - Av. Coronel Aparício Borges, 2494 - Bairro Coronel Aparício Borges

- Panorama - Rua Rômulo da Silva Pinheiro, s/nº - Lomba do Pinheiro

- São Carlos - Av. Bento Gonçalves, 6670 - Bairro Partenon

- Clínica da Família Álvaro Difini - Rua Álvaro Difini, 520 - Bairro Restinga

- Belém Novo - Rua Florêncio Farias,195 - Bairro Belém Novo