Leite diz que comitê nacional veio com atraso, mas é 'bem-vinda' a mudança de postura de Bolsonaro

criação do comitê nacional para coordenar o enfrentamento à pandemia Ao comentar a, anunciado nesta quarta-feira (24) pelo presidente Jair Bolsonaro, o governador Eduardo Leite enfatizou que a medida chega com atraso, mas que a mudança de postura do governo federal é "bem-vinda". Por meio de vídeo divulgado à tarde, o chefe do Executivo gaúcho ressaltou ainda que o pronunciamento feto pelo presidente "é totalmente incoerente" com tudo o que vinha falando ao longo da crise sanitária.

Leite, que não foi convidado para a reunião com alguns governadores e chefes dos Poderes, disse ainda que o País precisa sair do confronto político e da mudança de posicionamento de Bolsonaro. "É claro que ele chamou para a reunião apenas governadores próximos ideologicamente, o que significa não se dispor a ter um diálogo efetivamente com a Nação para enfrentamento à pandemia. O Brasil não precisa ficar no confronto político, e precisa da mudança de posicionamento do presidente", afirmou.

O governador disse ainda que não vai ficar atacando o presidente e gerando constrangimento diante da postura "equivocada" de Bolsonaro até o momento. "É bem-vinda a mudança de posição e postura do presidente em direção ao que é o certo, a vacina, que é o que mais desejamos para o Brasil e precisamos ter esforço internacional, para que o Brasil seja colocado como preferencial na fila para receber doses e avançar na imunização", disse.

Leite ponderou ainda que é preciso avançar na coordenação nacional da pandemia, pra que se chegue à ampliação de leitos, de medicamentos para quem está na UTI e no "auxílio emergencial digno". "Porque enquanto não houver vacina para parar o vírus no organismo das pessoas, a gente vai precisar parar a circulação das pessoas. Então, que venha essa disposição do presidente nesse sentido, daquilo que o mundo já consagrou como fundamental para a superação da crise da pandemia, que é distanciamento, ampliação de leitos, medicamentos importantes para intubação e o auxílio para estimular as pessoas a estarem mais em casa, circularem menos, com respaldo da fiscalização", completou o governador.