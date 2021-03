Hospital Ernesto Dornelles fecha emergência em Porto Alegre devido à superlotação

Devido ao aumento no número de atendimentos a casos suspeitos e confirmados de Covid-19, o Hospital Ernesto Dornelles (HED), de Porto Alegre, anunciou nesta terça-feira (23) o fechamento do serviço de emergência. A instituição está trabalhando acima da capacidade instalada, com 140% de lotação nas UTIs de acordo com painel dos hospitais monitorados diariamente.

Não há previsão de data para o retorno dos atendimentos. "O serviço será reaberto assim que o mesmo tiver a sua capacidade instalada de atendimento normalizada", afirma assessoria do hospital.

Com a alta demanda dos casos que se agravam pelo novo coronavírus, os hospitais da Capital enfrentam o desafio de manter os atendimentos no pior momento da pandemia. O Rio Grande do Sul já ultrapassa 800 mil infecções pela Covid-19 segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), e a taxa de ocupação dos leitos de UTI estava em 106,2% no fim da tarde desta terça.

Onze dos 18 hospitais de Porto Alegre que são acompanhados pelo painel de monitoramento da prefeitura estão com capacidade normal já esgotada. Os maiores níveis, acima de 100%, são verificados nos hospitais Moinhos de Vento (160,6%), São Lucas (134%), Ernesto Dornelles (140%), Clínicas (103,5%), Divina Providência (101,4%), Complexo Santa casa (108,6%), Hospital Mãe de Deus (110%) Hospital Fêmina (150%) e Hospital Santa Ana (120%). Com 100%, estão o Hospital Restinga e o Hospital Vila Nova.