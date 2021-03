Profissionais de saúde fazem fila para receber vacina em farmácias em Porto Alegre

Filas em frente a farmácias marcaram o primeiro dia da vacinação de profissionais de saúde que não estão na linha de frente do atendimento da pandemia em Porto Alegre. A Secretaria Municipal da Saúde definiu 20 filiais de treês redes para fazer a aplicação das doses.

Mesmo com a grande procura, não houve falta de imunizantes. Nos postos e drive-thrus, idosos com mais de 73 anos receberam as doses até esta terça-feira . Nesta quarta-feira (24), começa para a faixa acima de 72 anos.

Pelo vacinômetro da Capital, 166,2 mil pessoas foram vacinadas, sendo que 71,5 mil receberam a segunda dose, até a tarde desta terça-feira. Da população já atingida, 74,4 mil são idosos e 70,1 mil são profissionais de saúde.

Podem buscar os estabelcimentos quem atua com atividade liberal ou em empresa que faz assistência assistencial direta e presencial. Uma orientação importante é que as pessoas devem apresentar cópias impressas de comprovante de residência em Porto Alegre, vínculo a conselho ou entidade de classe e da autodeclaração de que pode receber a dose.

A secretaria indica o site com um formulário a ser preenchido . Outra orientação importante é que a segunda dose da vacina deve ser feita no mesmo local onde o profissional fez a primeira.

A imunizaçaõ está ocorrendo por faixa etária. Nesta terça, pessoas acima de 60 anos puderam buscar as farmácias. Nesta quarta-feira, será a vez dos acima de 55 anos, e, na quinta-feira (25), podem ser vacinados os profissionais com mais de 50 anos. Na sexta-feira (26), sserá a vez de quem tem mais de 45 anos. As demais faixas serão atendidas entre 29 de março e 1º de abril. O atendimento é das 9h às 17h.

Os trabalhadores da área de saúde integram os grupos 11 e 12 de prioridadespara a imunização, de acordo com a Resolução Comissão Intergestores Bipartite do Estado (CIB) 25, de 2021. A chegada de novas remessas da vacina Coronavac permitiu a extensão da aplicação. Agora também a orientação do Ministério da Saúde é de destinar a totalidade da oferta para primeira dose.

Quem pode receber a vacina, faixas etárias e locais em Porto Alegre

Profissionais de saúde: médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontologistas, fonoaudiólogos, psicólogos, trabalhadores em serviços sociais, profissionais de educação física, médicos veterinários e técnicos e auxiliares que trabalham em estabelecimentos de assistência à saúde, como hospitais, clínicas, consultórios, ambulatórios, laboratórios e farmácias, regulação e gestão à saúde.

Março:

Dia 24: 55 anos ou mais

Dia 25: 50 anos ou mais

Dia 26: 45 anos ou mais

Dia 29: 40 anos ou mais

Dia 30: 35 anos ou mais

Dia 31: 30 anos ou mais

Abril:

Dia 1º: 29 anos ou menos

Farmácias habilitadas e capacitadas pela Secretaria da Saúde

Rede Agafarma

Rua Catarino Andreatta, 115 - Vila Nova

Av. Benjamin Constant, 1253 - São João

Rede Panvel

Avenida João Wallig, 1800 Loja JW 13-Iguatemi - Passo d'Areia

Avenida Goethe, 210 - Rio Branco

Rua dos Andradas, 1320 - Centro Histórico

Rua Casemiro de Abreu, 1755 e 1775 - Boa Vista

Avenida Wenceslau Escobar, 2857 - Tristeza Cristal

Rua 24 de Outubro, 722 - Independência

Avenida Osvaldo Aranha, 1370 - Bom fim

Avenida Ipiranga, 6681, Prédio 12B, Térreo - Partenon

Rua Silveiro, 181 - Menino Deus

Rede Panvel - Rua Anita Garibaldi, 2099 - Mont’Serrat

Rua Valparaíso, 698 - Jardim Botânico

Avenida Nilo Peçanha, 690 - Petrópolis

Rua Dona Adda Mascarenhas de Moraes, 57 - Jardim Itu-Sabará

Rede São João