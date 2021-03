Estado de São Paulo registra 1.021 mortes por Covid em 24h

Nesta terça-feira (23) o Estado de São Paulo registrou 1.021 mortes por Covid-19 nas últimas 24h, o número mais alto desde o início da pandemia do novo coronavírus. O governo estadual alega que o número reflete um represamento de dados de domingo (21) e segunda (22), quando foram registradas 144 e 44 mortes, respectivamente. Ao todo, 68.623 pessoas morreram de Covid-19 em São Paulo até agora.

Com isso, a média móvel de mortes dos últimos sete dias chega a 532, um aumento de 33% em relação à última terça-feira, dia 16. No início do mês, a média de mortes diárias era 243, menos que a metade da registrada nesta terça.

Até esta segunda-feira, 12.168 pessoas estavam internadas com Covid-19 em leitos de UTI no Estado de São Paulo, enquanto outras 16.871 ocupavam leitos de enfermaria. As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de preocupantes 91,9% no Estado e de 91,6% na Grande São Paulo.

Agência Estado