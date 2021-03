Hospitais do interior do RS começam a receber novos lotes do 'kit intubação'

alertou para a falta dos onze medicamentos , entre analgésicos e bloqueadores neuromusculares . Nesta manhã, unidades hospitalares de Canoas, Cachoeirinha, Alvorada e Viamão receberam o carregamento. Lotes de medicamentos do kit intubação estão sendo distribuídos a 24 hospitais do interior do Estado nesta terça-feira (23). Na semana passada, o Fórum dos Governadores, do qual o Rio Grande do Sul faz parte,. Nesta manhã, unidades hospitalares de Canoas, Cachoeirinha, Alvorada e Viamão receberam o carregamento.

Mais caixas contendo os medicamentos necessários ao procedimento de intubação em unidades de tratamento intensivo (UTIs) já estão sendo transportados para municípios mais distantes de Porto Alegre. Uma parte dos medicamentos foi comprada pelo governo do Estado e outra foi enviada pelo Ministério da Saúde. Ao todo, 16,5 mil medicamentos serão entregues ao longo do dia.

Devido ao aumento no número de pacientes com Covid-19 em estado grave no Rio Grande do Sul, o estoque desses medicamentos nos hospitais está em estado "crítico". Há algum tempo são encontradas poucas unidades desses insumos nas UTIs e uma luz de alerta foi acesa.