CureVac protege contra casos graves da cepa sul-africana, apontam testes

A CureVac informou nesta terça-feira (23) em nota divulgada em seu site, que a sua vacina experimental contra a Covid-19 protege contra casos graves da cepa sul-africana do novo coronavírus, segundo testes feitos em ratos de laboratório. Apesar de a reação imunológica ter sido afetada pela variante, todos os animais vacinados com a CVnCoV, nome oficial do imunizante, ficaram protegidos de infecções letais, de acordo com a empresa.