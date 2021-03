Rio Grande do Sul já contabiliza mais de 17 mil mortes por Covid-19

Outra marca negativa da pandemia foi alcançada pelo Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (22). Já são mais de 17 mil mortes de gaúchos em decorrência da Covid-19. A barreira foi superada após a confirmação de 289 novos óbitos pela Saúde do Estado.

RS ultrapassava 16 mil vítimas fatais pela doença foram mais de 300 óbitos confirmados pela secretaria estadual. O ritmo das mortes segue alarmante neste mês de março. Há quatro dias, o. No fim de semana,

Segundo o painel de monitoramento da SES, foram mais de 2,1 mil novos casos registrados nesta segunda, totalizando 793.008 contaminações pelo vírus. Do total de gaúchos infectados, 94% estão recuperados.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI teve leve queda e está em 106,4%. Eram 3.469 pacientes internados em leitos de unidade intensiva no Estado por volta das 18h, sendo 2.571 confirmados de Covid e outros 170 com suspeita da doença. Os dados de internação são atualizados de hora em hora no painel.