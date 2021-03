Coronavírus: Proporção de óbitos de idosos com mais de 80 anos cai em Porto Alegre

início da vacinação No dia 18 de março, completaram-se dois meses docontra o novo coronavírus no Rio Grande do Sul. Até a manhã desta segunda-feira (22), já foram aplicadas 988.926 doses da vacina, sendo 716.847 primeiras doses e 272.079 segundas doses. Em Porto Alegre, foram aplicadas 223.576 doses (152.953 primeiras e 70.623 segundas).

mais uma faixa etária passou a ser vacinada na cidade: idosos com 73 anos Em um cenário de colapso da assistência de saúde, seja ela pública ou privada – nesta manhã, o percentual de ocupação dos leitos em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) na Capital era de quase 115% - a espera pela maior disponibilização de vacinas e a consequente ampliação rápida da imunização é grande. A partir desta segunda-feira,

Com a ampliação do público atingido pela campanha de imunização contra a Covid-19, a expectativa reina sobre os efeitos práticos da vacinação na população. Ainda que os indicadores sejam preliminares, os primeiros dados trazem uma boa notícia para os porto-alegrenses.

A proporção de óbitos de idosos com mais de 80 anos de idade vêm caindo na Capital. A prefeitura não disponibiliza o histórico de dados com atualizações diárias a respeito da faixa etária das vítimas de Covid-19 no município. No entanto, ao se comparar as informações relativas ao início do ano com as atuais, já é possível perceber uma redução no índice.

Até o dia 8 de janeiro, um total de 1.951 pessoas haviam falecido em razão do novo coronavírus em Porto Alegre. Destas, 200 (10,35%), tinham 90 anos ou mais, e 519 tinham entre 80 e 89 anos (26,60%).

Na atualização mais recente, com dados do dia 19 de março, o número de óbitos subiu para 3.019, um aumento de 54,7%. As mortes e idosos com mais de 90 anos, subiram menos – 41,5%. Já os falecimentos de idosos de 80 a 89 anos cresceu 48,5%.

Em relação ao total de mortes, a proporção de pessoas nas faixas etárias mais altas caiu no período analisado. Enquanto em 8 de janeiro, os idosos com mais de 90 anos eram responsáveis por 10,35% do total de óbitos por Covid-19, no dia 19 de março esse percentual caiu para 9,37%. Entre aqueles que possuem de 80 a 89 anos, também houve redução: de 26,60% em janeiro para 25,53% em março.

As quedas são discretas e, ainda que não se possa afirmar que se deram em razão da vacina, apontam para uma mudança na curva de mortalidade nas faixas etárias já imunizadas.

Para se ter uma noção comparativa a respeito do que significa a diminuição de um ponto percentual em pouco mais de dois meses, basta projetar quantas vidas foram poupadas com isso.

Se o mesmo percentual de janeiro tivesse se mantido, hoje seriam 312 idosos com 90 anos ou mais que teria falecido na Capital em razão do novo coronavírus. Ou seja, a redução na proporção de óbitos de idosos na faixa etária em relação ao total de mortes poupou 29 vidas.

No que diz respeito a pessoas entre 80 e 89 anos de idade, se o percentual de janeiro tivesse permanecido, hoje seriam 803 mortes – 32 a mais do número atual.

Ou seja, com a redução dos dois índices de óbitos, 61 vidas foram poupadas na cidade no período.