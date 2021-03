RS soma 362 mortes e mais de 11,1 mil novos casos de Covid-19 no fim de semana

O fim de semana foi de mais número negativos diante do cenário crítico da pandemia no Rio Grande do Sul. Foram mais 362 mortes pela Covid-19 contabilizadas pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), 307 delas confirmadas no sábado e outras 55 neste domingo (21). Desse total, pelo menos 297 óbitos ocorreram na última semana. Até agora, 16.869 gaúchos já perderam a vida na pandemia.

Outro dado alarmante é em relação às novas infecções pelo coronavírus. Foram mais de 11,1 mil casos positivos da doença entre sábado e domingo. O total de contaminações soma 791.219 no Estado, dos quais 94% já estão curados.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 107,9%. Eram 3.519 pacientes internados em 3.261 leitos de unidade intensiva no Estado por volta das 17h30min, sendo 2.612 confirmados com Covid-19 e outros 150 ainda aguardando confirmação.

retoma a cogestão do distanciamento controlado reabertura da economia com novas regras Nesta segunda-feira (22), o Rio Grande do Sul, permitindo aapós três semanas em bandeira preta e restrições mais duras.