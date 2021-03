Porto Alegre amplia vacinação contra Covid-19 para idosos com 73 anos

A prefeitura de Porto Alegre amplia, nesta segunda-feira (22), a vacinação contra Covid-19 para incluir idosos com 73 anos. A imunização estará disponível em três pontos de drive-thru, com atendimento das 9h às 17h, e em 33 unidades de saúde (veja abaixo), no horário das 8h às 17h. A faixa etária se mantém terça-feira (23) nos mesmos 36 locais.

Para se imunizar, é preciso levar documento de identificação com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre. Idosos que receberam a primeira dose da CoronaVac há mais de 21 dias devem apresentar o cartão de vacinação com registro da primeira dose.

Os drive-thrus estão localizados nos estacionamentos do Big Sertório, Big Barra Shopping Sul e da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), com acesso pela avenida Ipiranga, 6681, atrás do Centro de Eventos (entrada ao lado do Museu da Pucrs). No Big Sertório, o acesso agora é pela rua Dona Alzira, no estacionamento coberto do Sam's Club.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) reitera que a imunização está garantida para as faixas etárias desta etapa da campanha, independente do horário de chegada aos locais de vacinação, e não é necessário que as pessoas se concentrem nos drives no primeiro dia destinado a sua faixa.

As equipes da SMS atendem o público com apoio do Comando Militar do Sul, hipermercados Big, Pucrs, Barra Shopping Sul e Sam's Club.

Unidades de saúde para vacinação, das 8h às 17h:

Modelo - Av. Jerônimo de Ornelas, 55 - Bairro Santana

Santa Cecília - Rua São Manoel, 543 - Bairro Santa Cecília

Santa Marta - Rua Capitão Montanha, 27 - Centro Histórico

Divisa - Rua Upamoroti, 735 - Bairro Cristal

Glória - Av. Professor Oscar Pereira, 3229 - Bairro Glória

Moab Caldas - Av. Moab Caldas, 400 - Bairro Santa Tereza

Chácara da Fumaça - Estrada Martim Félix Berta, 2432 - Bairro Mario Quintana

Morro Santana - Rua Marieta Menna Barreto, 210 - Bairro Protásio Alves

Vila Jardim - Rua Nazareth, 570 - Bairro Bom Jesus

Passo das Pedras 1 - Av. Gomes de Carvalho, 510 - Bairro Passo das Pedras

Clínica da Família IAPI - Rua Três de Abril, 90 - Área 8, 9, 10, 11, 16 - Bairro Passo d'Areia

Vila Ipiranga - Rua Alberto Silva, 1830 - Bairro Vila Ipiranga

Bananeiras - Av. Coronel Aparício Borges, 2494 - Bairro Coronel Aparício Borges

Panorama - Rua Rômulo da Silva Pinheiro, s/nº - Lomba do Pinheiro

São Carlos - Av. Bento Gonçalves, 6670 - Bairro Partenon

Clínica da Família Álvaro Difini - Rua Álvaro Difini, 520 - Bairro Restinga

Belém Novo - Rua Florêncio Farias,195 - Bairro Belém Novo

Camaquã - Rua Professor Dr. Pitta Pinheiro Filho, 176 - Bairro Camaquã

Campo Novo - Rua Colina, 160 - Bairro Aberta do Morros

Tristeza - Av. Wenceslau Escobar, 2442 - Bairro Tristeza

Sarandi - Rua Francisco Pinto da Fontoura, 341 - Bairro Sarandi

Primeiro de Maio - Av. Professor Oscar Pereira, 6199 - Bairro Cascata

Rubem Berta - Rua Wolfram Metzler, 675 - Bairro Rubem Berta

Calábria - Rua Gervásio da Rosa, 51 - Bairro Vila Nova

Nonoai - Rua Erechim, 985 - Bairro Nonoai

Guarujá - Av. Guarujá, 190 - Bairro Guarujá

Santo Alfredo - Rua Santo Alfredo, 37 - Bairro Partenon

Farrapos - Rua Graciano Camozzato, 185 - Bairro Farrapos

Wenceslau Fontoura - Rua José Luís Martins Costa, 200 - Lot. W. Fontoura - Bairro Mário Quintana

Vila Fátima - Arnaldo Antônio Portaluppi, 227 - Bairro Bom Jesus

Quinta Unidade - Acesso Dois, 20 - Bairro Restinga

Nossa Senhora de Belém - Rua João do Couto, 294 - Bairro Belém Velho

Ramos - Rua K esquina Rua R C, s/nº - Vila Nova Santa Rosa - Bairro Rubem Berta

Drive-thrus, das 9h às 17h: