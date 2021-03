Drive-thrus em Porto Alegre vacinam idosos a partir de 74 anos neste sábado

A vacinação contra Covid-19 para idosos com 74 anos ou mais continua neste sábado (20), em Porto Alegre. A imunização estará disponível exclusivamente em três pontos de drive-thru, com atendimento das 9h às 17h. Também será aplicada a segunda dose em idosos que receberam a primeira aplicação da CoronaVac há mais de 21 dias.

Os drive-thrus estão localizados nos estacionamentos do Big Sertório, Big Barra Shopping Sul e Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), com acesso pela avenida Ipiranga, 6681, atrás do Centro de Eventos (entrada ao lado do Museu da PUCRS). No Big Sertório, o acesso agora é pela rua Dona Alzira, no estacionamento coberto do Sam's Club (veja endereços abaixo).

A vacinação está garantida para as faixas etárias desta etapa da campanha. Por isso, não é preciso chegar cedo. É necessário levar documento de identificação com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre. Para a segunda dose, deve ser apresentado o cartão de vacinação com registro da primeira dose.

Drive-thrus neste sábado, das 9h às 17h:

- Estacionamento do Hipermercado Big Sertório – Av. Sertório, 6600, bairro Sarandi, Zona Norte

- Estacionamento do Hipermercado Big Barra Shopping – Av. Diário de Notícias, 300, bairro Cristal, Zona Sul

- Estacionamento da PUCRS – Av. Ipiranga, 6681, atrás do Centro de Eventos, entrada ao lado do Museu da PUCRS