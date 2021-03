Veja o que muda com a nova cogestão regional no RS

Ao confirmar aa partir de segunda-feira (22), com ampliação da suspensão de atividades não essenciais até 4 de abril, o governador Eduardo Leite apresentou as principais mudanças que passam a valer no modelo de distanciamento controlado. As alterações, que mesclam flexibilizações e normas mais rígidas, foram divulgadas em live no início da noite desta sexta-feira (19), após três semanas com restrições mais severas para conter o avanço da pandemia no Rio Grande do Sul.