Rio Grande do Sul segue todo em bandeira preta pela quarta semana seguida

cogestão do sistema volta a valer na segunda-feira, mas novas regras As 21 regiões do Rio Grande do Sul foram classificadas pela quarta semana consecutiva como de risco máximo, com altíssima taxa de ocupação hospitalar e velocidade de propagação do coronavírus. Divulgado nesta sexta-feira (19), o mapa da 46ª rodada do Distanciamento Controlado mantém todo o Estado em bandeira preta. A

Entre os 11 indicadores monitorados pelo sistema de enfrentamento à pandemia no Estado, houve novamente forte elevação no número de internados em UTI (+10%) e de óbitos (+31%) em relação à semana anterior.

Segundo o levantamento, esta é a terceira semana consecutiva que o Rio Grande do Sul passou a ter déficit de leitos livres para atendimento de pacientes com Covid-19. A pressão sobre o sistema hospitalar levou novamente ao acionamento de salvaguarda em uma região: Santa Rosa ficou com média 2,49, o que a colocaria em bandeira vermelha. Contudo, tanto a trava regional para bandeiras vermelhas e pretas (implementada desde a 35ª rodada) como a estadual para bandeira preta (em vigor desde a 43ª rodada) foram acionadas para evitar colapso da regulação de leitos na região e no Estado.

O mapa é definitivo, sem possibilidade de envio de pedidos de reconsideração, devido à gravidade do cenário. Também segue suspensa a Regra 0-0, a partir de qual municípios sem registro de óbito ou hospitalização de moradores nos últimos 14 dias poderiam adotar protocolos de bandeira vermelha.