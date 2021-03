Cogestão vai aumentar restrições nos fins de semana e feriados até dia 4 de abril

pedidos dos setores econômicos e prefeituras As novas regras da cogestão estadual determinarão, entre outras medidas, restrição de atividades presenciais entre 20h e 5h nos dias de semana, com exceção para os mercados e supermercados, que poderão abrir até 22h, atendendo a. A principal novidade é que, aos feriados e finais de semana, até o dia 4 de abril, as limitações de atividades presenciais também serão estendidas durante todo o dia.

Com isso, apenas atividades essenciais poderão funcionar no feriadão de Páscoa. A nova proposta do Executivo prevê ainda que restaurantes, bares e lanchonetes só poderão atender até às 18h. Essas foram algumas das alterações adiantadas pelo governador Eduardo Leite aos prefeitos integrantes da Federação das Associações de Municípios (Famurs), em reunião na tarde desta sexta-feira (19).

O anúncio da nova fase da cogestão, que passa a valer na segunda-feira (22), será feito nas próximas horas, por meio de live do Executivo nas redes sociais.

Ná prática, serão mantidas regras mais rígidas da bandeira preta e lançadas novas normas de bandeira vermelha, de acordo com a necessidade do momento. No entanto, uma maior cobrança do Estado quanto à fiscalização por parte das prefeituras foi destacada.

Os prefeitos lamentaram a falta de participação na elaboração das novas regras e, principalmente, a cobrança pela fiscalização, que consideram unilateral. "As dificuldades e responsabilidades têm sido para os municípios", disse o presidente da Famurs, Maneco Hassen.

No encontro com os gestores, Leite apresentou um raio-x da situação da pandemia no Estado, que apresenta uma certa estabilidade nos últimos dias em alguns indicadores como elevação de ocupação de leitos e diminuição na mobilidade das pessoas. E, em cima desses dados, justificou a possibilidade de retomar a cogestão, com base na necessidade de dar fôlego às atividades econômicas. 0

"A gente retoma a cogestão a partir de segunda-feira (22). Estamos subindo a régua, mantendo a suspensão geral das atividades, mas precisamos do reforço da fiscalização dos prefeitos", disse Leite, lembrando que a falta de medidas fiscalizatórias dará à população a falsa sensação de normalidade.

Leite destacou ainda que a cogestão, no entanto, não representa adoção automática de regras da bandeira anterior, sugerindo, informalmente, que as prefeituras e associações adotem regras mais rígidas, embora estejam liberados para ajustes mais brandos, de acordo com a necessidade de suas regiões.