RS confirma mais 392 mortes por Covid-19 e passa de 16,5 mil óbitos

ultrapassar 16 mil mortes por Covid-19 Um dia depois de, o Rio Grande do Sul confirmou nesta sexta-feira (19) mais 392 óbitos em decorrência da doença. O dado foi divulgado no balanço diário da Secretaria Estadual de Saúde (SES). Já são 16.507 vítimas fatais no total.

A pasta também confirmou 9.381 novas infecções pelo vírus nas últimas 24 horas. Ao todo, a pandemia contaminou mais de 780 mil gaúchos. Deste total, 7% dos infectados precisou ser hospitalizado, 728 mil estão recuperados e 35,8 mil estão em acompanhamento.

Ainda de acordo com o boletim da Saúde, a taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 111,1% no Estado, com 3.607 pacientes internados em 3.246 leitos. Os sintomas mais recorrentes têm sido febre, tosse, dor de garganta e dispneia. Atualmente, a faixa etária com maior número de casos está entre 30 e 39 anos, com maioria (53%) do sexo feminino e predominantemente de raça branca (mais de 558 mil casos).