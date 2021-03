RS registra 298 mortes por Covid-19 e ultrapassa o total de 16 mil vítimas

Com registro de 298 óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas, o Rio Grande do Sul ultrapassou a marca de 16 mil vítimas do novo coronavírus. Além disso, a incidência da doença entre os gaúchos não para de subir. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, foram mais de 7,6 mil novos casos registrados nesta quinta-feira (18), totalizando 771 mil contaminações, e 16.117 mortes.