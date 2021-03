Vacinação contra a Covid-19 ganha mais um ponto de drive-thru em Porto Alegre

para idosos acima de 75 anos em Porto Alegre Mais um ponto de drive-thru vai reforçar a vacinação contra a Covid-19. O novo local será no estacionamento da Pucrs, em parceria com as farmácias Panvel, e será aberto nesta quinta-feira (18).

O atendimento ocorre das 9h às 17h. O acesso dos carros será pela avenida Ipiranga, 6681, atrás do Centro de Eventos, com entrada ao lado do Museu da Pucrs.

Além do novo local, a imunização segue disponível em 21 unidades de saúde, das 8h às 17h (veja os endereços abaixo), e em mais dois pontos de drive-thru, nos estacionamentos do Big Sertório e Big Barra Shopping Sul, das 9h às 17h.

A prefeitura da Capital lembra que a vacinação está garantida para as faixas etárias desta primeira fase da campanha e, por isso, não é preciso chegar cedo. Os pontos de vacinação também estão aplicando a segunda dose em quem recebeu a primeira vacina da Coronavac há 21 dias.

Para se vacinar, é preciso levar documento de identificação com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre. Para a segunda dose, deve ser apresentado o cartão de vacinação com registro da primeira dose.

Já os profissionais de saúde que foram imunizados no dia 6 de fevereiro e precisam fazer a segunda dose da Coronavac podem procurar os centros de saúde Modelo, Santa Marta ou IAPI.

que chegaram ao Rio Grande do Sul nesta quarta-feira Também nesta quinta a Capital vai receber nova remessa de vacinas Coronavac. Serão 54.430 primeiras doses para idosos e trabalhadores da saúde.

Confira os postos e os drive-thrus da vacinação:

Drive-thrus:

Estacionamento do hipermercado Big Sertório: das 9h às 17h

Local: avenida Sertório 6600, bairro Sarandi, Zona Norte

Estacionamento do hipermercado Big BarraShoppingSul: das 9h às 17h

Local: avenida Diário de Notícias 300, bairro Cristal, Zona Sul

Estacionamento da Pucrs: das 9h às 17h

Local: avenida Ipiranga, 6681

Unidades de Saúde: 8h às 17h, de segunda à sexta: