Com vacinação, internações e óbitos de idosos acima de 80 anos começam a cair no RS

primeiros gaúchos a receber a vacina Há exatos dois meses, quatro mulheres e um homem foram oscontra o novo coronavírus no Rio Grande do Sul. A noite do dia 18 de janeiro ficou marcada pela cerimônia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde Eloina Gonçalvez Born (99 anos), Carla Ribeiro (32 anos), Aline Marques da Silva (40 anos), Joelma Kazimirski (48 anos) e Jorge Hamilton Hoher (68 anos), receberam as cinco primeiras doses da vacina Coronavac aplicadas no Estado. Passados dois meses, os primeiros resultados da imunização dos grupos prioritários começam a aparecer.

idosos com 75 anos já começaram a ser vacinados nesta quarta-feira (17). As primeiras 341,8 mil doses que desembarcaram no território gaúcho na noite de 18 de janeiro foram destinadas para profissionais de saúde que atuam na linha de frente contra a pandemia, idosos que vivem em instituições de longa permanência e indígenas. Com a chegada de mais doses, o público foi sendo ampliado, com idosos não institucionalizados passando a ser imunizados, e a faixa etária do grupo a receber a vacina diminuindo com o passar do tempo, conforme novas vacinas chegam. Cada município tem autonomia para definir a faixa etária que irá ser vacinada, conforme a disponibilidade de doses. Em Porto Alegre, por exemplo,

O impacto da imunização ainda é pequeno, mas já se percebe uma redução nas hospitalizações de idosos acima dos 80 anos no Rio Grande do Sul. Do início do ano até meados do mês de fevereiro, os indicadores da pandemia apontavam uma tendência de crescimento nas hospitalizações de pessoas dessa faixa etária ou acima dela. A partir daí, começou uma redução.

Uma análise com base nos boletins epidemiológicos divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-RS) mostra que, no dia 2 de janeiro, as internações por Covid-19 de idosos nessa faixa etária respondiam por 15,02% no Estado. O percentual foi crescendo gradativamente até chegar em 15,43% no dia 13 de fevereiro.

A contar dessa data, teve início uma queda nas hospitalizações, indo para 15,36% no dia 20 de fevereiro, para 15,01% no dia 27 de fevereiro, e para 14,73% no dia 6 de março, sinalizando uma reversão na curva (confira no gráfico abaixo).





A Secretaria Estadual de Saúde (SES) prefere tratar os números com cautela. Conforme a assessoria da pasta, ainda não é possível afirmar que há relação entre a queda nos indicadores e a aplicação da vacina, podendo ter ocorrido alguma flutuação nos dados, ou uma sobrecarga no sistema de saúde.

A mesma tendência se observa em relação aos óbitos. No dia 30 de janeiro, as mortes de pessoas com 80 anos ou mais correspondiam a 29,54% do total registrado no RS por Covid-19. O índice cresceu até chegar em 29,89% no dia 20 de fevereiro. A partir daí, registrou-se uma sequência de queda no percentual. Nesta quarta-feira, a taxa era de 28,38% - uma diminuição de mais de 1,5 ponto percentual em menos de um mês (confira no gráfico abaixo). Até o momento, 4.430 gaúchos com mais de 80 anos perderam a vida para o novo coronavírus.

O Rio Grande do Sul já aplicou 907.120 doses da vacina contra a Covid-19 - seja da Coronavac ou da Oxford/AstraZeneca. Destas, 664.023 foram primeiras doses, enquanto 243.097 foram segundas doses. Entre a população com 80 anos ou mais, foram aplicadas 259.449 doses.