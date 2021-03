Número de vacinados no Brasil chega a 10,39 milhões, 4,9% da população

A quantidade de pessoas vacinadas contra a Covid-19 com ao menos uma dose no Brasil chegou nesta terça-feira (16) a 10.389.077, o que representa 4,91% da população total do País. Nas últimas 24 horas, 307.306 receberam a primeira dose.

Entre os 10,39 milhões de vacinados, 3.791.197 receberam a segunda dose, o que representa 1,79% da população com a vacinação completa. Nas últimas 24 horas, 118.775 pessoas receberam essa dose de reforço. Somando pessoas que receberam a primeira e pessoas que receberam a segunda dose, o Brasil aplicou 426 mil doses da vacina nesta terça-feira.

O Estado do Amazonas é onde a população mais foi vacinada proporcionalmente: 8,57% dos habitantes já receberam ao menos uma dose. No Pará, essa porcentagem está em 3,06%, a menor do País até aqui. Em números absolutos, mais pessoas foram vacinadas em São Paulo (2,9 milhões), em Minas (875 mil) e no Rio (773 mil).

Veja dados de vacinação por Estado

UF, número de vacinados com ao menos uma dose e proporção de vacinados com ao menos uma dose em relação ao total da população local

TOTAL

10.389.077

4,91%

AM

360.787

8,57%

SP

2.974.757

6,43%

DF

171.757

5,62%

MS

157.233

5,60%

RS

624.145

5,46%

PB

206.356

5,11%

BA

739.357

4,95%

PE

471.077

4,90%

CE

425.318

4,63%

ES

184.423

4,54%

RJ

773.279

4,45%

PR

506.333

4,40%

RR

27.402

4,34%

GO

301.631

4,24%

RN

149.906

4,24%

SC

302.616

4,17%

SE

96.606

4,17%

MG

875.769

4,11%

AC

36.196

4,05%

PI

119.825

3,65%

TO

56.888

3,58%

MA

245.354

3,45%

AL

112.758

3,36%

MT

117.405

3,33%

AP

28.163

3,27%

RO

58.168

3,24%

PA

265.568

3,06%

Agência Estado