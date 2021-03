Chega a vez dos idosos acima de 75 anos receberem a vacina em Porto Alegre

Chegou a vez dos idosos acima de 75 anos receberem a vacina contra a Covid-19. A faixa da população pode ir aos 21 postos e a dois drive-thrus a partir desta quarta-feira (17), informou a Secretaria Municipal da Saúde nesta terça-feira (16).

grande procura dos moradores com mais de 76 anos pelas doses em dois dias do começo da vacinação dessa faixa agilizou a ampliação para o novo grupo de idosos, disse a secretaria, em nota. A estimativa é de quase 6 mil pessoas com 76 anos residindo na Capital e outras 6,7 mil com 75 anos.

Nos postos, a aplicação será das 8h às 17h. Nos drive-thrus, vai das 9h às 17h. Veja a lista dos locais e horários no fim do texto.

As pessoas devem levar documento de identificação com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre. Para a segunda dose, é preciso apresentar o cartão de vacinação com registro da primeira dose.

Profissionais de saúde imunizados em 6 de fevereiro podem fazer a segunda dose nos centros de saúde Modelo, Santa Marta ou Iapi.

Já foi ministrada primeira dose em 157,8 mil pessoas. A segunda dose foi feita em 64 mil residentes. Pelo menos 48,4 mil idosos foram imunizados, 14,1 mil com segunda dose.

Confira os postos e os drive-thrus da vacinação:

Drive-thrus:

Estacionamento do hipermercado Big Sertório: das 9h às 17h

Local: avenida Sertório 6600, bairro Sarandi, Zona Norte

Estacionamento do hipermercado Big BarraShoppingSul: das 9h às 17h

Local: avenida Diário de Notícias 300, bairro Cristal, Zona Sul

Onde idosos podem ser vacinados em Porto Alegre

Unidades de Saúde: 8h às 17h, de segunda à sexta