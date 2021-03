Sem espaço e respiradores, mais um hospital adota 'restrição máxima' na emergência em Porto Alegre

Mais um hospital em Porto Alegre comunicou "restrição máxima" na emergência, devido à superlotação de casos Covid-19. Desta vez é o Hospital Vila Nova, localizado na Zona Sul da Capital. Além do Vila Nova, também emergências do Hospital de Clínicas (HCPA), do complexo Santa Casa e Hospital Conceição adotam o nível de restrição.

"A Associação Hospitalar Vila Nova (AHVN) informa que a emergência está entrando em restrição máxima temporária por falta de espaço físico e de respiradores", avisa a instituição, em nota. Mesmo com o nível de ocupação, o Vila Nova ainda vai atender casos que chegarem "espontaneamente", buscando verificar a gravidade.

Outra medida é que pessoas com suspeita de estarem infectadas pelo novo coronavírus, mas sem gravidade, serão encaminhadas para coleta do exame de RT-PCR nas unidades de saúde. O hospital informa que vai monitorar a situação e informar em caso de mudança do quadro. Na UTI, com 100% de ocupação, são 55 casos de Covid-19 e um suspeito, toda a oferta no setor.

A situação nos hospitais mantém o nível de grande demanda dos casos que agravam com o novo coronavírus, desafiando a capacidade de suportar o pior momento da pandemia na Capital.

Na noite desta terça, são 819 casos de Covid e 50 suspeitos em UTIs. O total de internados nas unidades chega a 1.163, com lotação de 116%. Dos 18 hospitais monitorados pela área de regulação, 12 estão com uos da capacidade de 100% ou mais.

Os hospitais Fêmina (166%), Moinhos de Vento (160%) e Ernesto Dornelles (145%) apresentam a situação mais aguda. Há ainda 329 doentes em emergências esperando um lugar em leito intensivo.

Em relação a segunda-feira (15), quando havia 824 internados em UTIs com Covid-19, houve leve recuo. No domingo (14), o sistema alcançou o pico em toda a pandemia, com 831 casos de infectados nas unidades.

Nas enfermarias, detecta-se uma redução desde sexta-feira (12), quando o número chegou a 1.362c casos, maior na pandemia. Na segunda-feira, havia 1.097 internados,mas nesta terça, nova elevação, elevando-se a 1.156 pacientes.