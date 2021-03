Em novo recorde diário, Rio Grande do Sul tem mais de 500 mortes pela Covid-19

Um dia após, o Rio Grande do Sul bateu a maior marca diária de divulgação de óbitos, com mais de 500 vítimas da doença confirmadas em um só dia. Foram 502 novas mortes confirmadas pela Saúde do Estado nesta terça-feira (16), 70% delas ocorridas desde o último sábado (13). Ao todo, 15.606 gaúchos já perderam a vida.