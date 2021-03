UPA Moacyr Scliar e PAs de Porto Alegre operam muito além do limite da capacidade de atendimento

"Cada vez que escuto o barulho da sirene da ambulância, me bate um desespero", conta, chorando, a enfermeira da UPA Moacyr Scliar, Fabiane Avila. O motivo do desespero é que, com a superlotação da UPA, ela sabe que não tem espaço para colocar o novo paciente, normalmente em estado crítico, trazido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Na tarde desta terça-feira (16), a Moacyr Scliar, também conhecida como UPA Zona Norte, tinha 59 pacientes internados aguardando encaminhamento para algum hospital de Porto Alegre.

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs 24h) fazem parte da Rede de Atenção às Urgências, e são nesses locais que atendimentos de complexidade intermediária ficam concentrados, compondo uma rede organizada em conjunto com as atenções básica, hospitalar, domiciliar e o Samu 192. Já os Pronto Atendimentos (PAs) são unidades destinadas a atender casos agudos, porém com menor gravidade.

Segundo monitoramento da prefeitura em tempo real junto as emergências, onde estão incluídos UPAs e PAs, à tarde, todos os estabelecimentos estavam lotados. O PA da Bom Jesus, que conta com sete leitos, tinha 35 internados em observação. Desses, 10 aguardavam internação em UTI e 20 esperavam outros modelos de internação, como de enfermaria, por exemplo. No PA da Cruzeiro do Sul (Pacs), 64 pessoas estavam internadas, sendo que a capacidade original era de 12 leitos. Dessas, 40 aguardam internação e 11 uma vaga em UTI.

No PA da Lomba do Pinheiro, com nove leitos, havia 35 pessoas internadas, das quais 12 aguardavam internação e 10, leito de UTI. Em Porto Alegre, UPAs e PAs são as portas de entrada para as emergências hospitalares. Os pacientes que chegam nessas unidades são acolhidos e atendidos até que estejam estabilizados ou até que algum hospital consiga atendê-los. "Os pacientes ficam na UPA/PA até haver disponibilidade de leito de UTI ou de hospital. Estando na emergência do hospital, mesmo que não seja em leito de UTI, ele está melhor assistido do que na UPA", explica o médico da coordenação municipal de urgências da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Diego Fraga.

Nesta terça, em mais um recorde de óbitos, o Rio Grande do Sul registrou 502 mortes pela Covid-19. "A nossa porta está sempre aberta para o Samu, não podemos negar nunca. Se tivermos 300 pacientes na UPA, temos que aceitar o novo paciente igual. Às vezes chegam duas ou três ambulâncias ao mesmo tempo e fazem uma fila no pátio, e aí nós temos que encontrar um local para deixar o paciente até que tenha leito para ele", explica a enfermeira Fabiane.Em Porto Alegre foram 79.

Pacientes intubados deveriam ser transferidos em 12 horas, mas ficam até cinco dias