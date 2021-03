Governo do RS não cogita interrupção na vacinação com a Oxford/AstraZeneca

Após adevido a uma suposta relação com a incidência de tromboembolismo, o Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) do Rio Grande do Sul afirma que aumentou sua atenção em relação a possíveis eventos adversos e notificações. A Anvisa já disse que não há registro de coágulos ligados à vacina de Oxford no Brasil. A vacina é uma das que já estão sendo aplicadas entre os gaúchos.