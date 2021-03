Hospitalizações de crianças por Covid-19 no RS crescem 36,7% em 2021

novas variantes do vírus explosão de óbitos em março aumento nas internações de pessoas mais jovens Quando os primeiros casos de contaminação pelo novo coronavírus foram registrados oficialmente no final de fevereiro do ano passado no Brasil e no Rio Grande do Sul, ninguém poderia imaginar que passado um ano, o cenário que teríamos seria o mais aterrador desde o início da crise sanitária. Com a disseminação descontrolada da doença, o país virou um laboratório a céu aberto de, ampliando os desafios da rede de saúde que, colapsada, não dá mais conta de atender a quantidade cada vez maior de pessoas que batem às portas dos hospitais buscando ajuda médica. No Estado, afoi acompanhada pela superlotação hospitalar. Esta, por sua vez, se deu muito pelo considerável, impulsionado, também, por um significativo crescimento nas hospitalizações de crianças e adolescentes.

Boletim Epidemiológico Do início do ano até o últimodivulgado pela Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS), com dados compilados até o dia 6 de março, houve um aumento de 36,7% (de 234 para 320) no total de crianças entre 0 e 9 anos internadas em razão da Covid-19 no Rio Grande do Sul – um acréscimo de 86 novas hospitalizações na faixa etária em pouco mais de dois meses. Em termos de comparação, contando a partir da primeira confirmação no RS, passaram-se quase seis meses até o que o número de crianças até 9 anos de idade chegasse a 88, no dia 19 de agosto.

Junto com o acréscimo nas internações de crianças veio o aumento nas hospitalizações de adolescentes. Os hospitais gaúchos receberam 214 jovens entre 10 e 19 anos até o fim da Semana Epidemiológica 9 (28/2 a 6/3). Até o início da janeiro, haviam sido internadas 150 pessoas na faixa etária. Ou seja, em dois meses, houve um aumento de 42% no número de pacientes de 10 a 19 anos que precisaram de atendimento hospitalar prolongado no Rio Grande do Sul.

Na avaliação do Gabinete de Crise do governo do Estado, o número maior de jovens infectados se dá, possivelmente, porque há uma parcela maior da população contaminada, uma vez que o coronavírus está circulando mais. “A Covid ainda é uma doença que afeta os mais velhos, e a idade ainda é um fator de risco bem maior. Acontece que, em um momento de incidência do vírus a nível populacional tremendamente alta, a quantidade de pessoas jovens que adoecem e morrem também é alta. A circulação maior do vírus é a grande habilidade que essa nova variante (P1) tem em relação às anteriores, por isso ela predomina”, afirmou o farmacêutico do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) Eduardo da Silva nessa terça-feira (16), na primeira edição do Papo Científico, iniciativa do governo para tratar de detalhes acerca do quadro atual da pandemia.

A população abaixo dos 20 anos de idade que acabou falecendo em razão da doença ainda é pequena em comparação com o total de óbitos causados pelo vírus Sars-Cov-2. Até o último boletim epidemiológico, 13 gaúchos com idades entre 0 e 9 anos haviam perdido a vida em razão da doença - um percentual de 0,09% do total de óbitos. Já entre os jovens de 10 a 19 anos, eram 22 mortes (0,15% do total de óbitos por Covid-19 no RS).

Para o governo, preocupa especialmente o fato de jovens não serem considerados grupo de risco, o que pode levar a um relaxamento nas medidas de prevenção por essa parcela da população, e um consequente aumento da transmissão. “Se temos tanta gente jovem no hospital, temos muito mais gente jovem fora do hospital transmitindo, em isolamento em casa ou na rua sem saber. Esse é um pouco o exercício que fazemos e que começa a dar medo, porque essas pessoas estão se encontrando, tendo contatos. Portanto, o que não queremos é circulação de pessoas, porque não tem mais como saber quem é esse número gigante que ainda pode estar transmitindo e sem quase nada de sintomas. E não temos leitos para todos se forem infectados todos ao mesmo tempo”, aponta diretora do Cevs, Cynthia Goulart Molina-Bastos.

O Rio Grande do Sul tem 744.844 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus. Destes, 29.033 estão ativos (em recuperação ou tratamento). Um total de 15.104 gaúchos morreram em razão da Covid-19.