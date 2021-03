HCPA restringe partos por superlotação da UTI neonatal

A superlotação da UTI neonatal do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), registrada nesta segunda-feira (15), está afetando o atendimento do Centro Obstétrico da instituição. Por conta disso, os partos foram restritos e a orientação para as grávidas é para que procurem hospitais de referência da cidade.

A infomação foi publicada em postagem no site do hospital. No entato, não há confirmação de que a demanda da UTI implica em eventual cancelamento de partos.

Entre as alternativas para atendimento a parturientes na Capital estão os hospitais Santa Casa, Fêmina e Presidente Vargas o Hospital da Criança Conceição.

emergência do HCPA fechou para atendimento a pacientes com sintomas de Covid-19 Na noite de domingo (14), a. Desde então, o serviço atende apenas a casos levados pelo Samu ou direcionados pela regulação de leitos da cidade. A emergência não Covid segue funcionando normalmente, segundo a instituição.

A situação de esgotamento da rede de saúde tem sido reccorente em Porto Alegre e no Interior. Hospitais como o Moinhos de Vento, Ernesto Dornelles e Fêmina já ultrapassaram 150% de ocupação.