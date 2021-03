Rio Grande do Sul passa de 15 mil mortes por Covid-19

O Rio Grande do Sul ultrapassou nesta segunda-feira (15) a marca de 15 mil mortes pela Covid-19. Foram mais 148 óbitos confirmados pela área de Saúde do Estado, sendo 141 ocorridos nos últimos 10 dias e outros sete em datas anteriores a este período, totalizando 15.105 vidas perdidas até agora. As vítimas tinham entre 23 e 100 anos. Também foi confirmada a morte de um menino recém-nascido.

Foram mais de 400 entre sábado e domingo A triste marca ocorre após um fim de semana de recordes de óbitos no Estado., fechando uma semana de escalada de dados negativos da doença.

A ocupação geral dos leitos de UTIs está em 109,4%, após superar os 110% no fim de semana. O dado é atualizado de hora em hora pela Secretaria Estadual de Saúde e no final da tarde desta segunda indicava 3.438 pacientes internados em 3.142 leitos de unidade intensiva no Estado, sendo 2.537 confirmados com Covid-19 e outros 130 suspeitos.

Também foram computados mais 2.618 registros positivos de coronavírus nas últimas 24 horas. Agora, o Estado totaliza 744.844 casos desde o início da pandemia. Os pacientes já recuperados somam 693.973, ou 93% do total.