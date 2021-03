Santa Casa de Porto Alegre fecha emergências após atingir lotação de 300%

Com ocupação de até 300% nos serviços, a Santa Casa de Porto Alegre comunicou na tarde deste domingo (14) que decidiu fechar duas das três emergências por prazo indeterminado. Apenas casos de risco de morte serão ainda atendidos, esclareceu a instituição, em nota.

A Santa Casa fechou duas das três emergências de adultos: a do SUS, no Hospital Santa Clara, e a exclusiva de Covid, no Hospital Dom Vicente Scherer.

"Ambas unidades já vinham atendendo com restrição, mas, agora, a necessidade de fechamento se dá pela sua capacidade assistencial estar próxima aos 300% de ocupação", reforça a instituição.

A Santa Casa diz que vai monitorar a situação para avaliar como será o fluxo. Segundo o painel da operação dos hospital na Capital, o complexo tem 29 pessoas infectadas com o novo coronavírus aguardando de leito intensivo nas emergências e são 155 em ventilação mecânica que também precisariam de UTI, que apresentam 118% de uso da capacidade.

Na semana passada, o Hospital Conceição também tomou a medida, restringindo a assistência em sua emergência or 24 horas na quarta-feira (10). O número elevado de doentes em ventilação mecânica com Covid-19 provocou a conduta.