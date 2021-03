Idosos acima de 76 anos começam a ser vacinados nesta segunda em Porto Alegre

Depois de atender mais de 1,7 mil idosos acima de 77 anos nos drive-thrus no sábado (13) e atingir boa parte da meta dessa faixa, Porto Alegre começa a aplicar as doses dos imunizantes contra a Covid-19 em quem tem mais de 76 anos nesta segunda-feira (15).

A população será vacinada em postos e em dois drive-thrus ( Veja a lista dos locais no fim do texto ). Importante: as doses serão aplicadas das 8h às 17h nos postos. Já nos drive-thrus será: segunda-feira, das 10h às 17h, e, na terça e quarta-feira, das 9h às 17h.

Até sexta-feira (19),a população acima de 75 anos também deve entrar na programação de aplicação das vacinas, segundo fonte da Secretaria Municipal da Saúde. Em nota, a pasta diz que a programação vai até quarta-feira (17), o que sinaliza para novidades na quinta-feira (18).

A estimativa é que a Capital tenha 12,7 mil idosos entre 75 e 76 anos. Acima de 77 anos são mais de 5 mil moradores.

A ampliação das faixas é possivel com a última remessa de doses da Coronavac recebida por Porto Alegre na semana passada. Foram 33 mil unidades, sendo que 28 mil são para os idosos, segundo a secretaria. Desde o começo da campanha, já chegaram 213,2 mil doses.

Até agora foram vacinados quase 43 mil idosos acima de 77 anos, segundo o vacinômetro da Capital. Deste grupo, 13,1 mil já receberam a segunda dose, que até agora é a da Coronavac, da parceria da chinesa Sinovac e Instituto Butantan.

Porto Alegre já vacinou quase 130 mil pessoas, 62,5 mil delas receberam a segunda dose. O maior contingente imunizado é o de profissinais da sáude, que somam 66,3 mil vacinados.

Confira os postos e os drive-thrus da vacinação:

Drive-thrus:

Estacionamento do hipermercado Big Sertório: das 9h às 17h

Local: avenida Sertório 6600, bairro Sarandi, Zona Norte

Estacionamento do hipermercado Big BarraShoppingSul: das 9h às 17h

Local: avenida Diário de Notícias 300, bairro Cristal, Zona Sul

Onde idosos podem ser vacinados em Porto Alegre

Unidades de Saúde: 8h às 17h, de segunda à sexta