'Se não acertarmos o passo da cogestão, é melhor que não tenha', diz Melo

retomada, no dia 22 de março, do modelo compartilhado O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, é responsável por uma articulação junto aos prefeitos da região metropolitana pelo retorno da cogestão do distanciamento controlado no Rio Grande do Sul. Mas Melo não quer apenas ade responsabilidade sobre as bandeiras e restrições adotadas nas cidades gaúchas. Ele quer que seja "para valer", ou seja, sem imposição das decisões por parte do Executivo gaúcho e com garantia de que o modelo não sofrerá interrupções.

como ocorreu há duas semanas Jornal do Comércio. O prefeito da Capital está em busca do compromisso por parte do governo do Estado de que o sistema não será abandonado "unilateralmente",. "Tem duas coisas básicas para a volta da cogestão. A primeira é que ela tem de ser definitiva. A segunda é ela ser verdadeira. Não adianta o governador fazer protocolos sem discutir com os prefeitos e depois dizer que devolve a cogestão com os protocolos todos prontos", defendeu Melo, em entrevista ao

Para o prefeito, é preciso acertar o passo da cogestão - caso contrário, é melhor que não tenha. "Se tiver que restringir, restringimos juntos. Se tiver que reabrir, reabrimos juntos", determinou.

Mesmo assim, nega que esteja articulando um rompimento com o modelo compartilhado. Neste sábado (13), ele enviou mensagens aos colegas da região propondo uma reunião para esta segunda (15) ou terça-feira (16) a fim de tratar do assunto. "Tenho mantido conversas com os prefeitos da Grande Porto Alegre (Granpal) para ver se chegamos a uma posição juntos, pois esse não é um tema a ser tratado isoladamente", explicou.

Ainda no início desta semana, Melo deve se reunir também com Leite. "Este momento é de união, não é de buscar quem está com a razão ou os culpados. Todos nós temos que nos colocar no lugar do outro para salvar vidas e é isso que tenho feito e que vou continuar fazendo. É isso que nossa equipe vai continuar fazendo", salientou.