Apenas quatro dos 18 hospitais de Porto Alegre não tem UTIs lotadas

Apenas quatro hopistais de Porto Alegre, monitorados pela Secretaria da Saúde, ainda não bateram no teto de 100% de lotação das suas UTIs nesta sexta-feira (12). Outros 14 estão completamente ocupados, sendo que nove já ostentam níveis acima da capacidade. A ocupação geral é de 111%.

Os hospitais Moinhos de Vento (160,6%) e Ernesto Dornelles (137,5%) estão em situação mais aguda.

As unidades que atendem pacientes do SUS, de convênios e privados enfrentam a semana de maior pressão da demanda. Prova disso é que, além do esgotamento da estrutura especializada e com aporte de recursos técnicos mais complexos, havia, no fim da tarde desta sexta-feira, 250 doentes nas emergências esperando uma vaga em UTIs - destes, 227 estão com Covid-19.

Os hospitais Conceição, Clínicas (HCPA) e São Lucas concentravam 51, 46 e 42 casos, respectivamente. Para tentar evitar maior demanda em UTIs, o Conceição abrirá 10 vagas semi-intensivas

O sistema tem 1.099 pacientes para 998 leitos operacionais. Do total, 793 são confirmados com Covid e suspeitos (38). Para dar conta dos 250 em emergência, seriam necessárias 1.349 vagas.

Estão ainda acima de 100%, os hospitais São Lucas (134%), Fêmina (116,7%), HCPA (114,4%), Mãe de Deus (111,4%), Santa Ana (110%), Complexo Santa Casa (103,7%) e Divina Providência (102%). Com 100%, são Cardiologia, Porto Alegre, Vila Nova, Pronto Socorro e Restinga.

Apenas Conceição (98,8%), Hospital Porto Alegre (92,8%), Independência (86,7%) e Beneficência Portuguesa (89,5%) não atingiram o teto.