Quatro drive-thrus para vacinação de idosos a partir de 77 anos abrem neste sábado

idosos de 77 anos Quatro drive-thrus para imunização de idosos contra a Covid-19 estarão em funcionamento neste sábado (13), em Porto Alegre. A vacinação, da primeira dose, estará disponível paraou mais.

Os postos exclusivos para aplicação das vacinas estão distribuídos em diferentes regiões da cidade. Nos estacionamentos dos hipermercados Big Sertório e Big Barra Shopping Sul, o horário é das 9h às 17h. Outros dois drives funcionam nos shoppings Iguatemi e Total, das 10h às 17h.

No Iguatemi, a entrada dos carros se dá pelo primeiro acesso da rua Antônio Carlos Berta, descendo a rampa à esquerda, no primeiro nível do estacionamento coberto. Já no Total, o acesso é pela rua Tiradentes, no estacionamento E1.

doses da vacina CoronaVac, A ampliação do grupo prioritário foi possível graças ao recebimento de 33.270 novasvindas do Ministério da Saúde e repassadas pela Secretaria Estadual da Saúde durante a semana.

O aumento da faixa etária é gradativo, para evitar aglomerações, e a imunização está garantida para todo o público dessas faixas etárias, independente do horário de chegada. Para garantir a imunização é preciso apresentar documento de identificação com CPF e comprovante de residência.

As equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) atendem o público com apoio do Comando Militar do Sul, das farmácias Panvel e dos estabelecimentos comerciais que receberam a estruturas de drive-thru.

Confira onde ficam os quatro pontos de drive-thru:

- Estacionamento do hipermercado Big Sertório: das 9h às 17h.

Local: avenida Sertório 6600, bairro Sarandi, Zona Norte.

- Estacionamento do hipermercado Big Barra Shopping Sul: das 9h às 17h.

Local: avenida Diário de Notícias 300, bairro Cristal, Zona Sul.

- Estacionamento do Shopping Iguatemi: das 10h às 17h.

Local: avenida João Wallig, 1800, bairro Passo d'Areia.

- Estacionamento do Shopping Total: das 10h às 17h.

Local: avenida Cristóvão Colombo, 545, bairro Independência.