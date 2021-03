RS: mais de 10% das mortes na pandemia ocorreram nos primeiros 11 dias de março

Em 11 dias, o Rio Grande do Sul registrou mais de 10% de todas as mortes ao longo da pandemia. Este é o saldo do período de 1 a 11 de março, segundo o monitoramento da Secretaria Estadual da Saúde. O Estado chegou, nesta sexta-feira (12), a 14.554 óbitos, por Covid-19, pelo menos 1.755 foram nos primeiros dias do mês, ou 12% do total.

O dia com mais baixas foi na segunda-feira (8), de 196 registros.

Nesta sexta, foram notificadas mais 191 vidas perdidas, que ocorreram em diversos dias mais recentemente. Na semana, o númdero diária já chegou a 276, caso dessa quinta-feira (11). Foram 41 mortes somente em Porto Alegre, que soma quase 2,9 mil óbitos.

Esta sexta-feira assinalou ainda 10.183 novos contaminados pelo novo coronavírus. O total em um ano chega a 730.478. Os recuperados chegam a 674.389, 925 dos infectados até agora. A pessoa é considerada recuperada após 14 dias da detecção do Sars-COV-2, nome científico do novo coronavírus.

O Estado indica um leve recuo do nível de ocupação nos leitos de UTI. Nessa quinta-feira, a taxa era de 107%. Nesta sexta, está em 105,4%, com 3.299 pacientes internados para 3.129 leitos de UTI - houve acréscimo de vagas, sendo 2.441 ligados ao novo coronavírus - número maior que o dia anterior -, e 133 suspeitos.

Há ainda quase 6,2 mil pacientes internados em leitos clínicos, entre confirmados com a Covid-19 (5.357) e suspeitos (821). Outra mudança nesta fase da pandemia é que a idade média dos pacientes vem caindo . As internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) - a Covid-19 é uma SRAG -, chegou a 49.631. Em relação ao dia anterior, são mais de 500 novos casos.

Em Porto Alegre, as UTIs têm ocupação geral de quase 111%. Apenas quatro dos 18 hospitais que são acompanhados pelo painel da Secretaria Estadual da Saúde estão com capacidade normal ainda abaixo de 100% de lotação.

Os maiores níveis, acima de 100%, são verificados nos hospitais Moinhos de Vento (160,6%), Ernesto Dornelles (137,5%), São Lucas (134%), Fêmina (116,7%), Clínicas (114,4%), Mãe de Deus (111,4%), Santa Ana (110%), Complexo Santa Casa (103,7%) e Divina Providência (102%). Com 100%, são Cardiologia, Porto Alegre, Vila Nova, Pronto Socorro e Restinga.

O sistema tem 1.099 pacientes para 998 leitos operacionais. Do total, 793 são confirmados com Covid e suspeitos (38). Somente em emergências estão 227 pessoas com o vírus que precisariam estar em um leito de UTI e mais 33 de outras enfermidades.