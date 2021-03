Conceição abre leitos semi-intensivos para tentar frear demanda para UTI

Com UTI esgotada, um dos maiores hospitais de Porto Alegre oferta, a partir deste sábado (13), mais 10 leitos chamados de semi-intensivos. Em nota, o Hospital Conceição informou que as vagas receberão doentes com Covid-19.

As UTIs em Porto Alegre registram nesta sexta-feira (12) quase 111% de lotação, sendo que 14 dos 21 hospitais monitorados pelo painel da Secretaria Municipal da Saúde estão com ocupação de 100% ou acima.

"Os novos leitos, localizados no 3ºD, servem para a estabilização de pacientes da enfermaria e diminuir as chances de internação na UTI", esclarece a nota. Este tipo de unidade é dotada de equipamento para monitoramento dos sinais vitais e ventilação não invasiva e mais avançada, detalha o hospital. "Os leitos chegam para atender melhor a população", diz o diretor-presidente do GHC, Cláudio Oliveira.

Nas últimas semanas, o Conceição recebeu respiradores e ainda fez reformulação na emergência para poder adequar os cuidados aos casos graves que chegam.

Com a ampliação, serão 126 leitos para a pandemia. Na UTI, a lotação está acima de 98%. As 45 vagas da unidade exclusivas para os casos do novo coronavírus estão ocupadas.

Na emergência, 51 doentes contaminados pelo vírus aguardam vaga na UTI na tarde desta sexta. Também há cinco pessoas de outras enfermidades ou complicações à espera de um lugar nas unidades. Deste grupo que demanda suporte intensivo, há 34 em ventilação mecânica.