Porto Alegre inicia vacinação para idosos com 77 anos e retoma drive-thrus

A prefeitura de Porto Alegre vai iniciar a vacinação da primeira dose contra Covid-19 para idosos com 77 anos ou mais, a partir desta sexta-feira (12). A campanha continua em 21 unidades de saúde (US), das 8h às 17h, onde pode ser feita também a segunda dose para idosos imunizados com a Coronavac.

Além dos postos de saúde, serão disponibilizados quatro pontos de drive-thrus , que atenderão inclusive neste sábado (13). No estacionamento dos hipermercados Big Sertório e Big Barra Shopping Sul, o horário é das 9h às 17h. Outros dois drives, em parceria com as farmácias Panvel, funcionam nos shoppings Iguatemi e Total, das 10h às 17h.

envio de 33.270 novas doses da vacina CoronaVac A ampliação do grupo prioritário foi possível graças aonesta quarta-feira (10) pelo Ministério da Saúde, entregues ao Município pela Secretaria Estadual da Saúde. Para receber a primeira dose, é preciso apresentar documento de identificação com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre. No caso da busca pela segunda dose, o idoso deve levar a carteira onde consta o registro da primeira. A imunização está garantida independente do horário de chegada às unidades de Saúde ou drive-thrus.

Onde idosos podem ser vacinados em Porto Alegre

Unidades de Saúde: 8h às 17h, de segunda à sexta

Modelo: av. Jerônimo de Ornelas, 55 - bairro Santana

Santa Cecília: rua São Manoel, 543 - bairro Santa Cecília

Santa Marta: rua Capitão Montanha, 27 - bairro Centro Histórico

Glória: av. Professor Oscar Pereira, 3229 - bairro Glória

Moab Caldas: av. Moab Caldas, 400 - bairro Santa Tereza

Chácara da Fumaça: Estrada Martim Félix Berta, 2432 - Mário Quintana

Morro Santana: rua Marieta Menna Barreto, 210 - bairro Protásio Alves

Vila Jardim: rua Nazareth, 570 - bairro Bom Jesus

Assis Brasil: av. Assis Brasil, 6615 - bairro Sarandi

IAPI: rua Três de Abril, 90 - Área 8, 9, 10, 11, 16 - bairro Passo da Areia

Vila Ipiranga: rua Alberto Silva, 1830 - bairro Vila Ipiranga

Bananeiras: av. Coronel Aparício Borges, 2494 - bairro Coronel Aparício Borges

São Carlos: av. Bento Gonçalves, 6670 - bairro Partenon

Panorama: rua Rômulo da Silva Pinheiro, S/N - Lomba do Pinheiro

Álvaro Difini: rua Alvaro Difini, 520 - bairro Restinga

Belém Novo: rua Florencio Farias,195 – bairro Belém Novo

Camaquã: rua Professor Dr. Pitta Pinheiro Filho, 176 - bairro Camaquã

Campo Novo: rua Colina, 160 - bairro Aberta dos Morros

Tristeza: av. Wenceslau Escobar, 2442 - bairro Tristeza

Divisa: rua Upamoroti, 735 - bairro Cristal

Passo das Pedras 1: av. Gomes de Carvalho, 510 - bairro Passo das Pedras

Drive-thrus: