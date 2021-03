Prefeituras do RS acertam compra de 3 milhões de doses da Coronavac para setembro

O Institito Butantan, que desenvolve no Brasil a vacina chinesa Coronavac, disponibilizará 3 milhões de doses do imunizante para as prefeituras gaúchas que solicitaram a aquisição por meio de convênio entre a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) e o Consórcio da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal). As vacinas, que serão utilizadas para complementar o Plano Nacional de Imunização, deverão chegar ao RS no mês de setembro.

Esse foi o prazo acertado pelos presidentes da Granpal, Rodrigo Battistella, e da Assembleia Legislativa, Gabriel Souza, nesta quinta-feira (11), em reunião com a direção do Butantan, na sede do instituto, em São Paulo.

Segundo Battistella - prefeito de Nova Santa Rita, e que representou a Famurs no encontro -, o diretor do Butantan, o médico Dimas Covas, ressaltou que, em função da grande demanda pelas vacinas, o instituto de pesquisa só terá disponibilidade para atender as prefeituras daqui a seis meses.

Acerto para aquisição das vacinas foi feito com direção do Butantan, em São Paulo. Fotos: Joel Vargas/ ALRS/Divulgação/JC

No momento, os lotes do imunizante fabricados no Butantan estão todos destinados ao governo federal, que comprou 100 milhões de doses."Esperamos receber antes desse prazo as vacinas, já que o governo também vem adquirindo doses de outros laboratórios, o que pode aliviar a demanda do Butantan. Essa é a nossa esperança", destacou Battistella.

no final de 2020 O prefeito reforça que a ida ao instituto teve o objetivo de formalizar o pedido das vacinas, já que a intenção de adquiri-las já havia sido manifestada pela Granpal, além de driblar a morosidade da liberação dos imunizantes pelo governo federal. "Fizemos uma negociação muito tranquila com o Butantan, e as vacinas beneficiarão os 18 municípios que integram a Granpal, 35% da população gaúcha, e mais de 420 municípios que já manifestaram à Famurs a intenção de compra direta da Coronavac", comenta.

autorizou o governo do Estado a adquirir vacinas O presidente da Assembleia reiterou que a intenção do Parlamento, que jádentro do Orcamento 2021, é grantir condições para que os municípios gaúcho tenham posição de destaque na busca pelos imunizantes. "Em que pese o acordo de exclusividade do Butantan com o governo federal, acreditamos que, em função do anúncio de que o Ministério da Saúde está adquirindo vacinas de outros laboratórios, não precisaremos aguardar até setembro pra essa liberação das doses do Butantan", ressaltou Souza.

Cada dose da vacina Coronavac custará cerca de R$60 a unidade, e os lotes serão adquiridos pelos municípios por meio de consórcio firmado com a Famurs e Granpal. Os recursos serão liberados via empenho de cada prefeitura. Segundo Souza, 20 estados já manifestaram ao Butantan a intenção de comprar os imunizantes. "Essa é a pauta mais importante da nossa agenda política, porque o que queremos é proteger a vida das pessoas", completou o parlamentar.