Rio Grande do Sul alcança 106% de ocupação dos leitos de UTI

Já beirando o percentual há uns dias, o Rio Grande do Sul alcançou 106% de ocupação dos leitos de UTI nesta quinta. De acordo com o balanço estadual, são 3.262 pacientes da Covid-19 para os 3.078 leitos disponíveis.

abertura de novos leitos Em Porto Alegre, a taxa de ocupação está em 111,56%. Mesmo com a, o cenário mais crítico segue no Hospital Moinhos de Vento, superando 160,61% da capacidade.

Além do Moinhos, os hospitais com as maiores taxas são o São Lucas da Pucrs (133,9%), Ernesto Dornelles (127,5%), Divina Providência (121,67%), Clínicas (116,17%) e o Mãe de Deus (114,29%). O Hospital Beneficência Portuguesa tem a menor ocupação, aos 78,95%, e conta com três leitos disponíveis (do total de 19).

emergência fechada , somente recebendo casos de alto risco de vida O Hospital Conceição, um dos maiores hospitais da capital, segue com a. A instituição anunciou a suspensão do setor por 24 horas, devido ao limite de atendimento. O Conceição está com 98.82% da UTI ocupada.

O Rio Grande do Sul soma 713.614 casos da Covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 90% foram recuperados. O Estado totaliza 14.087 óbitos consequentes da doença.