Instituto Cultural Floresta entrega 30 respiradores para a prefeitura de Porto Alegre

O Instituto Cultural Flores (ICF) entregou na manhã desta quinta-feira (11) 30 respiradores para reforçar a rede de saúde de Porto Alegre, que enfrenta seu momento mais difícil desde o início da pandemia. Os equipamentos serão distribuídos para Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre (15), Hospital Mãe de Deus (10) e Hospital Independência (5).

Os respiradores, modelo Ventilador Pulmonar Inteligente (VI - C19), contam com uma tecnologia inovadora e têm custo mais baixo do que concorrentes no mercado (R$ 36 mil, enquanto os demais custam cerca de R$ 60 mil).

Os equipamentos são produzidos em Minas Gerais e foi necessária uma operação especial do ICF para viabilizar a aquisição e o transporte. Além das unidades já compradas, o Floresta lançou campanha para arrecadar o dinheiro necessário para mais 70.

“A ação do ICF mostra o empenho em salvar vidas e o comprometimento da iniciativa privada e dos doadores no enfrentamento à pandemia. A população de Porto Alegre agradece e os hospitais farão uso imediato dos respiradores para atender quem mais precisa”, afirma o vice-prefeito.

"O objetivo da ação, além de ajudar a aumentar a capacidade de atendimento, é mobilizar entidades, empresas e a sociedade civil para que contribuam pra que o ICF adquira mais 70 respiradores para serem entregues semana que vem.”diz o presidente do Conselho do Floresta, Claudio Goldsztein.