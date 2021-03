Santa Casa entrega 15 novos leitos de UTI para pacientes com Covid-19

Para minimizar o esgotamento das UTIs de atendimento a pacientes com Covid-19, registrado em todo o Estado, a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre entregou nesta quarta-feira (10) 15 novos leitos exclusivos para os casos graves de coronavírus. Segundo o hospital, esta é a última medida de abertura de novas posições de intensivismo para enfrentamento à pandemia.

limite da capacidade Desde o dia 2 de março a Santa Casa vinha operando node atendimento à Covid-19.

Instalados em um dos blocos cirúrgicos da instituição, os leitos vêm sendo preparados desde o início do mês. As tecnologias necessárias para a nova ala foram adquiridas com o apoio da prefeitura da Capital.

Desde a última segunda-feira (8), os novos leitos já vinham sendo disponibilizados e ocupados com novos pacientes, à medida em que as áreas foram sendo entregues.

Com a medida, a Santa Casa totaliza 455 leitos mantidos para o tratamento de pacientes com Covid-19, dos quais 144 são de UTI e 311 em unidades de internação clínica de seus hospitais em Porto Alegre, do Hospital Dom João Becker, de Gravataí, e do Hospital de Santo Antônio da Patrulha. A instituição mantém ainda quatro setores de emergências médicas voltadas à assistência Covid.

Nesta tarde, segundo a assessoria da instituição, a capacidade de ocupação de leitos de UTI já estava em mais de 100% de ocupação, e 44 pacientes aguardavam por uma vaga de UTI.