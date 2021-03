RS bate novos recordes com 275 mortes e mais de 12 mil casos de Covid em um dia

O Estado também superou a maior marca diária de infecções, com 12,2 mil novos registros nas últimas 24 horas. Ao todo, são 703.211 casos positivos da doença desde a chegada do vírus, há um ano.

Os números ocorrem em meio ao pior momento da pandemia no RS, com, com fila de espera por leitos de UTI. A taxa de ocupação dos leitos de unidade intensiva no Estado era de 103,9% no fim da tarde desta terça. Eram 3.193 pacientes internados em 3.072 leitos de UTI até as 18h35min. Os números são atualizados no painel da SES de hora em hora.