Postos de Porto Alegre vão abrir no fim de semana para atender casos suspeitos de Covid

Porto Alegre vai abrir 12 unidades de saúde neste sábado (6) e domingo (7) para atender casos sintomáticos que podem ser de infecção pelo novo coronavírus. A intenção é fazer uma triagem e evitar que as pessoas busquem diretamente os prontos atendimentos, até porque normalmente a rede básica não abre em fins de semana. Confira no fim do texto, a lista dos postos, endereços e horários.

Segundo nota, os casos serão examinados por médicos e terão encaminhamento, mas ficou claro no comunicado se as pessoas serão direcionadas para coleta de exame do RT-PCR, indicado para detectar o vírus ativo e precisa ser feito após três dias e até sete dias de sintomas para identificar o vírus e fazer isolamento. Mesmo assim, a indicação em caso suspeito é de isolamento, incluindo pessoas que tiveram contato.

A Secretaria Municipal da Saúde reforçou um alerta também: não haverá vacinação da Covid-19 para idosos acima de 79 anos nos postos abertos. Nesta sexta-feira (5), primeiro dia para quem tem mais de 79 anos, faltaram doses em postos , o que surpreendeu idosos que foram aos locais.

A vacinação desse grupo, de quem já fez a primeira dose e está na época de receber a segunda e de profissionais de saúde ocorrerá apenas no sábado em três drive-thrus:

Estacionamento do BIG Sertório: avenida Sertório, no bairro Sarandi, na Zona Norte. Horário: 9h às 17h.

avenida Sertório, no bairro Sarandi, na Zona Norte. Horário: 9h às 17h. Estacionamento do BIG do BarraShoppingSul: avenida Diário de Notícias, 300, no bairro Cristal, na Zona Sul. Horário: 9h às 17h.

avenida Diário de Notícias, 300, no bairro Cristal, na Zona Sul. Horário: 9h às 17h. Estacionamento do Shopping Iguatemi: avenida João Wallig, 1.800, no bairro Passo d'Areia, na Zona Norte. Horário: 10h às 17h.

Unidades de saúde que vão abrir no fim de semana em Porto Alegre

Sábado (6 de março)

Parque dos Maias: rua Francisco Galecki, 165, bairro Rubem Berta. Horário: 8h às 12h

Santíssima Trindade: avenida Vila Santíssima Trindade, 141, bairro Rubem Berta. Horário: 8h às 14h

Sesc: rua Ernesto Pellanda, 830, bairro Vila Jardim. Horário: 8h às 14h

Vila Floresta: rua Conselheiro d'Ávila, 111, bairro Jardim Floresta. Horário: 8h às 14h

Conceição: rua Álvares Cabral, 429, bairro Cristo Redentor. Horário: 8h às 18h

Álvaro Difini: rua Álvaro Difini, 520, bairro Restinga Nova. Horário:10 ás 20 horas

Sábado (6 de março) e domingo (7 de março)