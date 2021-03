Leite proíbe venda de produtos não essenciais nos supermercados do RS

A venda de produtos não essenciais estará proibida nos supermercados do Rio Grande do Sul a partir de segunda-feira (8). A restrição foi anunciada durante live do governador Eduardo Leite, no fim da tarde desta sexta-feira (5), e visa a reduzir a aglomeração nestes estabelecimentos. A definição será publicada em decreto pelo governo do Estado.

já havia liberado o delivery e o teleatendimento Os supermercados poderão vedar o acesso aos produtos, cobrindo as prateleiras ou demarcando a área para não ter circulação. Os itens não essenciais incluem artigos de bazar, como louças, copos, utensílios e eletrodoméstico, por exemplo. No comércio geral, uma alteração de protocolo anteriorpara a venda de itens não essenciais.

bandeira preta mantida pelas próximas duas semanas Além da, a cogestão permanece suspensa até o dia 22. Já a suspensão geral das atividades após as 20h segue até 31 de março.

Mapa da 44ª rodada do Distanciamento Controlado mantém todo o RS em bandeira preta

e proíbes atividades na água, como banho de mar A alteração na regra geral dos protocolos da bandeira preta também restringe a permanência em locais ao ar livre, como praças e parques,. As atividades físicas nesses locais, porém, estão liberadas.

Indústria e construção civil seguem nas condições já estabelecidas, que preveem controle de entrada e saída e de número de funcionários.

Durante a transmissão, o governador atualizou a situação da pandemia no Estado, citando a velocidade do avanço do vírus, atualmente muito maior que em outras ondas passadas. São mais de 7,2 mil pessoas internadas no Estado, mais que o dobro dos picos anteriores. Mais de 13 mil mortes de gaúchos até agora.