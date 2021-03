Caxias do Sul aumenta nível de restrições para a circulação de pessoas

Com o agravamento da crise na saúde pública nesta semana, em função do aumento de confirmação de novos casos do coronavírus e das internações em enfermarias e unidades de terapia intensiva (UTI), a Prefeitura de Caxias do Sul publicou decreto, na quinta (4), tornando ainda mais rígidas as restrições para a circulação de pessoas. No fim da tarde da quinta, a cidade tinha 40 pessoas esperando por leitos de UTI, sendo 33 com Covid-19 e sete com outros problemas de saúde. Outros 10 pacientes aguardavam por internações em enfermarias.

De acordo com o setor de epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde, se a curva de contágio continuar semelhante às de municípios, como Manaus e Araraquara, que tiveram picos de contaminação recentemente, Caxias terá mais 10 dias de crescimento dos índices, duas semanas de estabilidade para só depois a curva iniciar o declínio. Os dados apontados pela secretária da Saúde, Daniele Meneguzzi, durante a reunião do gabinete de crise na quarta-feira (3), foram decisivos para que o Município decidisse por medidas mais rígidas para frear o contágio.

Nos últimos dois dias, o prefeito Adiló Didomenico reuniu-se presencialmente e online com representantes de entidades empresariais do comércio e da indústria para apresentar o cenário da saúde e tratar sobre as novas medidas anunciadas em coletiva nesta quinta. As principais medidas, que vigoram a partir de sábado (6), constam nos decretos publicados no final da tarde de ontem.

Dentre as medidas mais restritivas está a suspensão do atendimento presencial ao público externo nas unidades de governo da Administração Direta e Indireta. As exceções são os serviços essenciais previamente agendados, os processos licitatórios marcados e as visitas externas que não exijam contato direto.

Supermercados, sacolões e similares permanecem abertos para comercialização de gêneros alimentícios e bebidas, bem como produtos de higiene e limpeza, sendo vedada a venda de produtos da linha branca, flores, confecções, calçados e utensílios domésticos. O transporte coletivo urbano, intramunicipal e seletivo por lotação operarão em linhas especiais, que serão definidas pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade.

A Câmara de Vereadores também anunciou mais restrições. A partir desta sexta está vedado o acesso de público externo ao prédio do Legislativo. Nesta sexta-feira será publicada nova resolução de Mesa, disciplinando os trabalhos do Parlamento, no atual contexto, de bandeira preta, pelo Mapa de Distanciamento Controlado do Estado do Rio Grande do Sul.

De acordo com o presidente da Câmara, Velocino Uez, a medida se deve ao agravamento da covid-19 no município. "Em bandeira preta, nenhum visitante poderá ter acesso às dependências da Casa. Mesmo assim, será preservado o trabalho de todos os servidores e assessorias de vereadores, no formato de 25% presencial e 75% remoto, sob a forma de rodízio, das 8h30 às 17h. Também continuarão as sessões ordinárias, às terças e quintas-feiras, a partir das 8h30, por meio da plataforma de videoconferência, com transmissão ao vivo, pela TV Câmara (canal 16 da NET) e pelas redes sociais do Parlamento", explicou.

Caxias do Sul chegou a 466 óbitos por complicações por coronavírus, seis deles confirmados nesta quinta. São 31.289 casos positivos, dos quais 27.300 recuperados, 3.243 em isolamento domiciliar, 184 em enfermaria e 96 em UTI. Outros 1.701 pacientes aguardam resultado de exames.