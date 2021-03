Leite visita UTIs em Porto Alegre e relata exaustão dos profissionais de saúde

O governador Eduardo Leite visitou nesta quinta-feira (4) dois hospitais de Porto Alegre que recebem pacientes para tratamento da Covid-19. Em postagem nas redes sociais, Leite comentou sobre a faixa etária dos internados, a maior parte jovem, e citou o cansaço dos profissionais que atuam na linha de frente.

"Visitei, há pouco, dois grandes hospitais em PoA. Num deles, ao entrar na UTI, um quadro identificava os 10 pacientes que ali estavam. Na faixa de idade, a exceção eram 2 pacientes com mais de 60 anos. Todos os outros entre 24 e 40 anos", escreveu Leite.

A visita foi uma agenda pessoal do governador, relatada no Twitter. Os locais visitados foram o Hospital de Clínicas de Porto Alegre e o Hospital Moinhos de Vento. As duas instituições têm ocupação acima de 100%. O Moinhos de Ventoem caso de esgotamento da capacidade do morgue.